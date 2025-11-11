Ghini e Ranzi fanno rivivere Sordi e Valeri ne "Il Vedovo"

Milano, 11 nov. (askanews) - 'Il Vedovo' il film capolavoro di Dino Risi, torna a teatro e arriva al Manzoni di Milano fino al 23 novembre con la regia di Massimo Ghini, che anche è protagonista nel ruolo che fu di Alberto Sordi. Accanto a lui, Galatea Ranzi.

"La storia è brevissima il plot è questa coppia che vivono insieme già tanti sposati che sono nel ramo diciamo industriale imprenditoriale con unica differenza che lei è brava e intelligente a farlo e io sono un totale idiota questo è il punto e forse per questo fanno coppia ci sarà uno sviluppo che

non vi anticipo e che porterà a un finale anche quello a sorpresa. Assolutamente va bene. Io ringrazio Massimo Ghini e ringrazio la grandiosa Franca Valeri che è un modello assoluto e sono onorata di interpretare un personaggio suo".

Una sfida di eleganza e intelligenza, in cui l'ironia corrosiva della commedia all'italiana si traduce in materia viva, drammaturgica, restituita al suo tempo - il nostro - con una precisione e una lucidità che ne rinnovano il senso.

Una 'black comedy' che celebra il valore della memoria culturale e la sua capacità di trasformarsi, ancora una volta, in racconto contemporaneo.