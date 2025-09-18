ULTIME NOTIZIE 18 SETTEMBRE 2025

Ghazi Hamad riappare in tv: ero a Doha quando Israele ha attaccato

Doha, 18 set. (askanews) - Ghazi Hamad, uno dei principali leader di Hamas, è apparso in un'intervista in diretta sul canale qatariota Al Jazeera, diventando la prima figura di spicco del movimento islamista palestinese a riemergere dopo l'attacco israeliano a Doha del 9 settembre rivolto proprio a colpire i dirigenti di Hamas impegnati nei colloqui per un cessate il fuoco. "Stavamo discutendo la proposta americana con la delegazione negoziale quando abbiamo improvvisamente sentito il rumore di un intenso bombardamento", ha raccontato.

"La situazione era spaventosa, i bombardamenti erano intensi, i missili cadevano uno dopo l'altro, senza sosta: circa 12 missili in meno di un minuto", ha concluso.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi