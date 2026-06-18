Ghalibaf (Iran): pedaggi nello Stretto di Hormuz dopo 60 giorni

Milano, 18 giu. (askanews) - Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf afferma che Teheran applicherà un pedaggio alle navi che attraversano lo Stretto di Hormuz dopo un periodo di esenzione di 60 giorni, come previsto dal memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. "Abbiamo responsabilità e sovranità su quella zona. Naturalmente, ci sono servizi da fornire e, in cambio, c'è un corrispettivo per questo lavoro", ha dichiarato Ghalibaf in un'intervista trasmessa dalla televisione di stato.