Ghali: "Non mi accontento di cose mediocri, ne escono già troppe"

Roma, 19 feb. (askanews) - "Un anno e mezzo fa mi sono veramente fermato con il mio team per ragionare su come tornare a fare qualcosa di straordinario. Non è facile uscire dalla mediocrità, dalla superficialità e fare qualcosa di straordinario. Siamo in un momento in cui c'è tanta superficialità e tante cose che escono sono mediocri e ci si accontenta. Ma accontentarmi non mi fa star bene e so che per fare qualcosa di straordinario devo tornare puro e me stesso": così il rapper Ghali Amdouni, in arte Ghali, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove, dopo il quarto posto a Sanremo con il brano "Casa mia".

"Il successo torna dopo un po' a toglierti quell'innocenza e io non voglio credere che non si possa rifare due volte. Ho fatto una cosa, è stato un esperimento molto forte su me stesso e le persone che hanno lavorato con me tutto questo tempo e le devo ringraziare, perché le ho portate al limite, sono uno di quei registi che porta gli attori al limite, ma ci tengo talmente tanto a dare alla gente il massimo della mia arte che ho dovuto lavorare molto su me stesso per poter creare qualcosa di speciale", ha concluso Ghali.