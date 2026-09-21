Germania, Weidel attacca Merz: "AfD ha rimpiazzato la Cdu"

Berlino, 21 set. (askanews) - La co-leader del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD), Alice Weidel, afferma che il suo partito ha "rimpiazzato" l'Unione Cristiano-Democratica (CDU) di Friedrich Merz come partito di massa (Volkspartei, letteralmente "partito del popolo", ndr). Con circa il 38%, AfD è arrivata prima alle elezioni regionali nel Land nord-orientale del Meclemburgo-Pomerania Anteriore domenica 20 settembre. Una nuova debacle per l'impopolare cancelliere: la CDU è rimasta fuori dal parlamento regionale per non aver superato la soglia di sbarramento del 5%, prima volta nella sua storia.

"Ciò dimostra chiaramente anche in questo caso che abbiamo rimpiazzato la CDU nel ruolo di partito di massa. La CDU, infatti, per la prima volta nella sua storia non è rappresentata in un parlamento. Anche questo è il risultato di una politica del 'cordone sanitario' assai poco intelligente, e su questo punto la CDU deve decidere come vuole andare avanti".