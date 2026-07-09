ULTIME NOTIZIE 09 LUGLIO 2026

Germania, via libera Usa ai Tomahawk da schierare sul territorio

Berlino, 9 lug. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di missili da crociera Tomahawk alla Germania. Lo ha annunciato il cancelliere Friedrich Merz al Bundestag, dopo l'intesa raggiunta con Washington a margine del vertice Nato di Ankara.

"A margine dell'incontro Nato di Ankara abbiamo concordato con il governo americano che acquisteremo missili americani Tomahawk e li schiereremo in Germania. In questo modo colmiamo una importante lacuna strategica nella nostra difesa e, allo stesso tempo, lavoreremo allo sviluppo di sistemi europei propri e al loro schieramento in Europa".

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