Germania, Ue: "Convocati ambasciatori russi, è terrorismo di Stato"

Wicklow (Irlanda), 2 set. (askanews) - L'Ue annuncia di aver "convocato gli ambasciatori russi" e di voler "valutare" cosa possa "fare di più": lo ha dichiarato la responsabile della diplomazia dei 27, Kaja Kallas, dopo l'incidente che ha coinvolto un drone carico di esplosivo all'inizio di agosto all'aeroporto tedesco di Lipsia e che la Germania attribuisce alla Russia. Questo incidente presenta "le caratteristiche di un atto di terrorismo di Stato", sottolinea Kallas, intervenuta dall'Irlanda, in occasione di una riunione dei ministri europei.

"Ovviamente, tutti parleranno degli attentati di Lipsia, ed è anche chiaro che presentano tutte le caratteristiche del terrorismo di Stato. La domanda è: cosa facciamo al riguardo? Abbiamo già convocato gli ambasciatori russi, così come quelli di molti altri Stati membri, e discuteremo di cosa possiamo fare di più", ha affermato Kallas.