Germania: Russia comprenda che strada guerra, vera o ibrida, è fallita

Wicklow (Irlanda), 2 set. (askanews) - "C'è compattezza in Europa di fronte all'aggressione russa, in particolare in Ucraina. Naturalmente, manteniamo sempre aperta la disponibilità a dialogare e a trovare un'intesa con la Russia, ma quest'ultima deve ormai comprendere che la strada della soluzione militare - il tentativo di imporre le proprie pretese con la forza e anche attraverso mezzi ibridi - è fallita. Credo che questo sia il segnale che stiamo lanciando da qui": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, in un punto stampa a margine della riunione informale dei ministri degli Esteri della Ue in formato "Gymnich" a Wicklow, in Irlanda.

"La Russia ha attuato un'escalation e ha sferrato questi attacchi ibridi, ora deve trarne le conseguenze", ha aggiunto Wadephul rispondendo alle domande dei giornalisti sulle misure adottate da Berlino dopo il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia.

"Ho ricevuto un grande sostegno fin dalle prime ore da parte dei colleghi europei. In numerosi Paesi vengono convocati gli ambasciatori e vengono rilasciate molte dichiarazioni, anche a livello di capi di Stato e di governo: si vede chiaramente che siamo uniti e compatti", ha sottolineato il ministro tedesco.