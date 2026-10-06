Germania, raduno anti-AfD in Sassonia Anhalt: "1933 potrebbe tornare"

Magdeburgo (Germania), 6 ott. (askanews) - Diverse decine di manifestanti si sono radunati a Magdeburgo davanti al parlamento regionale della Sassonia-Anhalt per leggere alcuni passaggi della Legge fondamentale tedesca mentre i parlamentari si riunivano per la seduta inaugurale nel Land orientale tedesco dove Alternativa per la Germania (AfD) ha sbancato alle elezioni regionali di settembre con quasi il 44% dei consensi. Copie della Costituzione tedesca e adesivi che chiedono di vietare AfD, sugli striscioni le scritte "Usa l'articolo 18 e 21 della Costituzione ora o il 1933 potrebbe tornare" e "Non dimenticare che il fascismo resta un crimine".

"Noi che siamo qui - la società civile critica - non possiamo sussurrare - ha dichiarato Sandy Gaertner, organizzatrice della manifestazione - dobbiamo far sentire la nostra voce, alzarla sempre di più. Non possiamo abbassare i toni. Dobbiamo dimostrare che l'AfD sta svuotando di significato la nostra Legge fondamentale".

"È stato davvero un duro colpo vedere che, nonostante tutto, si è superato il 40%. E in effetti vengo proprio dal distretto - dove sono nata e cresciuta - che ha registrato la percentuale più alta per l'AfD: oltre il 54% ha votato per questo partito. È una cosa davvero amara", racconta Mandy, una manifestante.

"Spero che tutti noi manterremo una posizione ferma contro la destra, perché non voglio che i miei figli crescano in un mondo di destra; ho anche persone queer in famiglia e non voglio che debbano soffrire".

I neo-eletti del parlamento regionale si sono riuniti per eleggere il presidente dell'assemblea, con una vittoria prevista per il candidato dell'AfD, Tobias Rausch; è la prima volta dal dopoguerra che una tale carica viene affidata a un esponente di estrema destra in Gerrmania.

"Vorremmo sottolineare che, qui in Sassonia-Anhalt, l'AfD è stata classificata dall'Ufficio per la protezione della Costituzione come formazione di estrema destra accertata; di conseguenza, le viene attribuito un rapporto problematico con la Legge fondamentale. Chi appartiene a un partito del genere non è idoneo a ricoprire la carica di Presidente del Parlamento regionale", ha denunciato Markus Schmidt, attivista dell'Alleanza di Solidarietà di Magdeburgo.