ULTIME NOTIZIE 09 MARZO 2026

Germania, Ozdemir trionfa nel Baden-Wurttemberg: serve economia forte

Stoccarda, 9 mar. (askanews) - Da figlio di "lavoratori ospiti" (Gastarbeiter) turchi al trionfo come Ministro-Presidente del Baden-Wurttemberg. In Germania, Cem Ozdemir, 61enne candidato di punta dei Verdi e simbolo dell'integrazione turca, erediterà la poltrona da Winfried Kretschmann: dopo 15 anni e a 77 anni, quest'ultimo si è ritirato, mentre i Verdi hanno conquistato una storica vittoria alle elezioni regionali nel Land.

Nato il 21 dicembre 1965 a Bad Urach (distretto di Reutlingen) in Svevia, Ozdemir è cresciuto come figlio unico. I suoi genitori arrivarono in Germania come "Gastarbeiter" all'inizio degli anni '60, dove si conobbero e si innamorarono. Dopo il diploma di scuola secondaria, completò un apprendistato come assistente all'infanzia a Reutlingen nel 1987; inizialmente orientato al mondo del lavoro, optò poi per il titolo di ammissione universitaria in una scuola professionale di N rtingen, seguito da un percorso accademico e un'esperienza come giornalista freelance.

I "Gastarbeiter" erano immigrati - soprattutto italiani, spagnoli, jugoslavi, greci e turchi - reclutati dalla Germania Ovest tra il 1955 e il 1973 per far fronte alla carenza di manodopera durante il boom economico.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi