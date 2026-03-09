Germania, Ozdemir trionfa nel Baden-Wurttemberg: serve economia forte

Stoccarda, 9 mar. (askanews) - Da figlio di "lavoratori ospiti" (Gastarbeiter) turchi al trionfo come Ministro-Presidente del Baden-Wurttemberg. In Germania, Cem Ozdemir, 61enne candidato di punta dei Verdi e simbolo dell'integrazione turca, erediterà la poltrona da Winfried Kretschmann: dopo 15 anni e a 77 anni, quest'ultimo si è ritirato, mentre i Verdi hanno conquistato una storica vittoria alle elezioni regionali nel Land.

Nato il 21 dicembre 1965 a Bad Urach (distretto di Reutlingen) in Svevia, Ozdemir è cresciuto come figlio unico. I suoi genitori arrivarono in Germania come "Gastarbeiter" all'inizio degli anni '60, dove si conobbero e si innamorarono. Dopo il diploma di scuola secondaria, completò un apprendistato come assistente all'infanzia a Reutlingen nel 1987; inizialmente orientato al mondo del lavoro, optò poi per il titolo di ammissione universitaria in una scuola professionale di N rtingen, seguito da un percorso accademico e un'esperienza come giornalista freelance.

I "Gastarbeiter" erano immigrati - soprattutto italiani, spagnoli, jugoslavi, greci e turchi - reclutati dalla Germania Ovest tra il 1955 e il 1973 per far fronte alla carenza di manodopera durante il boom economico.