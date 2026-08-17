Germania, Opel avvia collaborazione con azienda cinese per nuovo Suv

Roma, 17 ago. (askanews) - Dopo i pesanti tagli, lo storico stabilimento Opel di Ruesselsheim, nell'Ovest della Germania, guarda al futuro e avvia una collaborazione con l'azienda cinese Leapmotor, leader nello sviluppo di veicoli elettrici ed ibridi, per un nuovo Suv, mentre la crisi del settore automobilistico tedesco ha fatto crollare le vendite. Florian Huettl, amministratore delegato di Stellantis Germania e CEO di Opel:

"Due settimane fa abbiamo annunciato che la prossima generazione della Opel Astra sarà prodotta anche qui, nel nostro stabilimento principale di Ruesselsheim. Questa è una notizia molto importante, parte di un più ampio programma di investimenti da un miliardo di euro in Germania fino al 2030", ha spiegato ad Afp.

"Inoltre, Opel sta intraprendendo un percorso unico attraverso lo sviluppo congiunto di un nuovo Suv di segmento C, realizzato da Opel a Ruesselsheim e da Leapmotor a Hangzhou. Ciò ci consentirà di unire il meglio dei due mondi: l'eccellenza dei nostri team di ingegneria di Ruesselsheim in termini di hardware e sviluppo del veicolo, e quella del nostro partner Leapmotor nell'architettura elettronica e nell'efficienza dei costi. Riteniamo che questo ci permetterà di compiere un ulteriore importante passo avanti sia in termini di velocità che di competitività", ha sottolineato ad Afp.

Stellantis, la multinazionale capogruppo di Opel, ha annunciato ad aprile il taglio di 650 posti di lavoro nel settore ingegneristico - su un organico complessivo di 1.650 unità - presso il suo centro di sviluppo di Ruesselsheim. Secondo il ceo di Opel, la vera sfida per l'industria europea è rimanere competitivi preservando gli standard lavorativi e i sistemi sociali:

"Abbiamo definito gli obiettivi da perseguire e le risorse necessarie per raggiungerli. Successivamente, abbiamo riorganizzato il centro affinché potesse assolvere a questa missione in futuro. Nell'ambito di tale ristrutturazione, abbiamo annunciato la riduzione di 650 posti di lavoro. In prospettiva, un organico di 1.000 ingegneri sarà in grado di portare avanti questa missione, che rappresenta la scelta giusta per Opel".