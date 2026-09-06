Germania, occhi puntati su Sassonia Anhalt, AfD: passeremo alla storia

Roma, 6 set. (askanews) - Gli occhi del mondo puntati questa domenica sulle elezioni in Sassonia-Anhalt, Land della Germania orientale dove il partito di estrema destra AfD è dato al 40% nei sondaggi. "Non si tratta più di chiedersi se vincerà, ma solo di quanto", scrive la Bild Zeitung. Sono arrivati circa 500 giornalisti - alcuni addirittura dal Giappone - per seguire quella che si preannuncia come una vera e propria sorpresa elettorale.

Secondo il 35enne Ulrich Siegmund, candidato del partito anti-migranti, filo russo e pro-Trump, come governatore del Land da 2,1 milioni di abitanti, il partito "passerà alla storia", dice, poco prima di depositare la scheda elettorale nell'urna nella sua città natale, Tangermuende, cittadina di 10.000 abitanti. Al seggio è arrivato su un ciclomotore della ex Ddr, un Simson celeste.

"Perché, in un caso o nell'altro, scriveremo una pagina di storia? Perché, in ogni caso, otterremo un buon risultato e questo, naturalmente, comporterà un nuovo ordine nel panorama politico anche in Germania", ha dichiarato ai giornalisti presenti, mentre parlando della guerra in Ucraina, che "non è nemmeno la nostra guerra", ha chiesto di trovare un accordo per "mettere fine alle uccisioni" invece di "gettare benzina sul fuoco con le forniture di armi".

Una vittoria dell'AfD segnerebbe la prima ascesa dell'estrema destra alla guida di un Land tedesco dalla Seconda guerra mondiale, una prospettiva che preoccupa i partiti tradizionali e le minoranze. Sven Schulze, 47 anni, governatore uscente del Land, candidato della Cdu del cancelliere Merz, commenta:

"Allo stesso tempo so di aver davvero fatto tutto il possibile. Già questa mattina ho ricevuto moltissimi messaggi da tutta la Sassonia-Anhalt e da tutta la Germania. Mi hanno contattato tutti i governatori, oltre a numerosi esponenti del mondo politico in generale. È stato un periodo impegnativo, lo ammetto apertamente. Ora sono felice, perché oggi spetta alla gente qui in Sassonia-Anhalt fare la propria parte".

Alla vigilia del voto nella capitale del Land, Magdeburgo, circa 6000 persone hanno manifestato a favore della "democrazia" e contro l'AfD, con scritte sui cartelli come "Il fascismo non è un'opinione" e "Vietare AfD subito".