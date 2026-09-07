Germania, Merz: "Profondamente scioccati, arrendermi non è un'opzione"

Berlino, 7 set. (askanews) - Dopo la schiacciante vittoria del partito di estrema destra AfD alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha commentato: "siamo tutti profondamente scioccati", ma "arrendermi non è un'opzione". Presentandosi in conferenza stampa con il governatore uscente sconfitto, Sven Schulze, a Berlino, ha avvertito "ci saranno ripercussioni".

Prima forza di opposizione nel Paese, Alternativa per la Germania, formazione anti-migranti e filo-russa, ha raccolto quasi il 44% dei voti, un risultato nettamente superiore al 17% ottenuto dalla CDU di Merz.

"E posso dirvi che siamo tutti profondamente scioccati. Non ce lo aspettavamo in questa forma. Dobbiamo naturalmente accettarlo: sono le regole della nostra democrazia. Ma con la giornata di ieri qualcosa è cambiato non solo nella Sassonia-Anhalt, ma in tutta la Germania. E questo risultato elettorale avrà delle ripercussioni. Ha ripercussioni anche sulla situazione internazionale".

"Devo ammettere che questa è la più pesante sconfitta elettorale che la CDU abbia subito da anni, anzi da decenni. Tutto ciò avrà naturalmente delle conseguenze", ha aggiunto.

"Al momento ho molte cose a cui pensare, ma non alle elezioni federali del 2029. Sto riflettendo intensamente su come possiamo ritrovare la strada verso un successo politico comune. Per me, arrendermi non è un'opzione", ha concluso.