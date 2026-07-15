Germania, Merz fiducioso: "Sapremo fermare AfD a regionali settembre"

Berli, 15 lug. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è detto "fiducioso" di poter impedire all'estrema destra AfD di ottenere la maggioranza alle elezioni regionali nell'Est della Germania in programma a settembre, test ritenuto cruciale per la tenuta del suo governo. Il leader conservatore ha spiegato inoltre di non essere contrario all'acquisizione, da parte di case automobilistiche cinesi, di stabilimenti tedeschi in difficoltà, avvertendo tuttavia che ciò non può rappresentare una soluzione a lungo termine per i problemi del settore.

"Le campagne elettorali sono appena iniziate. Sono e resto fiducioso che riusciremo nei tre Laender, in particolare in Sassonia-Anhalt e nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, a impedire all'AfD di ottenere la maggioranza dei seggi nei rispettivi parlamenti regionali, e manterrò questo ottimismo fino alle 18 del giorno delle elezioni".