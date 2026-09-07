Germania, leader AfD attacca Merz: "É diventato un peso per il Paese"

Roma, 7 set. (askanews) - Il giorno dopo la débacle del partito del cancelliere tedesco, la Cdu, alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, la leader di AfD, Alice Weidel, rivendica la schiacciante vittoria dell'estrema destra, con quasi il 44%, nel Land orientale, e attacca apertamente Friedrich Merz:

"Nessun cancelliere prima d'ora è stato così impopolare come Friedrich Merz, che è diventato un grosso peso per uno sviluppo prospero in Germania", ha dichiarato Weidel.

"Le persone hanno perso la fiducia. Prima delle elezioni si promettono sempre cose diverse e dopo le elezioni si fa esattamente il contrario. E così ogni partito perde il consenso e la fiducia dei propri elettori", ha aggiunto.

Il candidato di punta di AfD in Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, dichiara di aver avviato trattative per la formazione di una maggioranza di governo dopo aver "scritto la storia" del partito di estrema destra in un voto regionale.

"Naturalmente avvieremo dei colloqui per verificare se - e questo è un messaggio davvero fondamentale oggi - ci saranno singoli gruppi parlamentari o singoli deputati disposti ad affrontare insieme a noi questo compito storico".

"Le persone hanno ritrovato fiducia negli sviluppi politici. Ed è per questo che è fondamentale e per questo non vedo l'ora di partecipare a questi colloqui, che sono stati avviati, già questa notte. Proseguiranno nei prossimi giorni e settimane - non so quanto tempo ci vorrà - e naturalmente vi terremo aggiornati".