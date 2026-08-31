Germania, l'AfD vola in Sassonia-Anhalt: migranti pronti a partire

Milano, 31 ago. (askanews) - A una settimana dalle elezioni del 6 settembre, l'AfD è nettamente in testa nei sondaggi in Sassonia-Anhalt e punta a guidare per la prima volta un governo regionale. Tra i migranti cresce la paura: alcuni hanno già lasciato il Land, altri pensano di farlo se il partito di estrema destra arriverà al potere. Una prospettiva che preoccupa anche le imprese: dalla riunificazione la Sassonia-Anhalt ha perso quasi un quarto della popolazione e i datori di lavoro denunciano una crescente carenza di personale qualificato.

"Nella nostra associazione diverse persone hanno recentemente lasciato la Sassonia-Anhalt, perché dopo le elezioni qui potrebbe non essere più sicuro per noi - dice Rezwaan Talash, apprendista in un negozio di riparazioni informatiche - non vogliamo che tutto quello che abbiamo cercato di costruire finora, cominciando qui una vita tranquilla e serena, vada improvvisamente in fumo".

"Per quello che vedo, la Sassonia-Anhalt ha sicuramente problemi a trovare giovani lavoratori - osserva Matthias Herberg, titolare del negozio - Molte persone lasciano il Land. Molti ragazzi che finiscono la scuola non hanno una preparazione ideale. Persone qualificate con un background migratorio potrebbero sicuramente colmare queste lacune".

"La mia sola presenza per loro è già una minaccia - dice Mamad Mohamad, candidato dei Verdi e direttore dell'organizzazione LAMSA - .E devi sempre pensare anche a quanto velocemente puoi allontanarti per evitare uno scontro. Ma spesso non è facile. A dire la verità, a volte ho la sensazione di avere sempre due o tre radar accesi per controllare la situazione: con chi sto parlando? Dove mi trovo? Quali sono le mie vie di fuga? Sono cose che tieni sempre d'occhio".

"Finora va bene. Stiamo ancora aspettando di vedere se l'AfD arriverà al potere oppure no. Poi vedremo. Se non varrà più la pena restare, faremo le valigie e ci trasferiremo altrove, oppure continueremo a vivere qui", dice Ahmadzai Rokhan, migrante afghano residente ad Halle.