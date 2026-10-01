Germania, la turbina eolica più alta del mondo tocca i 365 metri

Milano, 1 ott. (askanews) - A Schipkau, nella Germania orientale, una mega turbina eolica ha raggiunto l'altezza record di 365 metri. La struttura, realizzata da Gicon, è ora la seconda più alta della Germania, appena tre metri sotto la Torre della Televisione di Berlino. Il mozzo si trova a 300 metri di altezza, dove i venti sono più forti e costanti: secondo l'azienda, la turbina potrà produrre il doppio dell'energia rispetto a un impianto convenzionale.

L'entrata in funzione è prevista a novembre. Potrà fornire elettricità a circa 7.500 abitazioni per un anno.