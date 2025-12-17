Germania, inaugurato un centro anti-droni a Berlino

Berlino, 17 dic. (askanews) - Il ministro degli Interni tedesco ha inaugurato un nuovo centro anti-droni a Berlino. Intervenendo in conferenza stampa presso il centro, Alexander Dobrindt, ha affermato che la Germania è "l'obiettivo di una guerra ibrida", mentre i droni sono controllati da "potenze ostili".

"Il nostro Paese non è in guerra, ma siamo l'obiettivo di una guerra ibrida, e questo accade quasi ogni giorno. Parte di questa guerra ibrida è l'uso dei droni. Nelle ultime settimane e mesi, abbiamo assistito a un numero crescente di avvistamenti di droni e in molti casi presumiamo che questi droni siano controllati da potenze ostili", ha affermato Dobrindt.

"Le minacce ibride, proprio perché così diffuse - come osserviamo con i droni ma anche nel settore informatico - sono fattori di erosione della fiducia nello Stato", ha aggiunto il ministro degli Interni tedesco, annunciando una risposta rapida per ristabilire la fiducia, proprio con questo "centro congiunto per la difesa dai droni, che riunisce le competenze a livello federale e statale, dei servizi segreti, delle autorità e delle forze armate".