Germania, il candidato AfD favorito in Sassonia Anhalt vota al seggio

Roma, 6 set. (askanews) - Depone la scheda nell'urna e a fotografi e giornalisti presenti dice "ecco fatto". Così Ulrich Siegmund, 35enne candidato del partito tedesco di estrema destra "Alternativa per la Germania" (AfD), ha espresso il proprio voto nell'elezione regionale cruciale nel Land dell'ex Germania Est. Al seggio della cittadina diTangermuende si è presentato sorridente accompagnato dalla moglie Julia. L'AfD, che da mesi registra un consenso superiore al 40% in Sassonia-Anhalt, punta a conquistare il suo primo governo regionale in assoluto, anche se l'esito è tutt'altro che scontato.

I seggi si sono aperti alle 8 del mattino e circa 1,7 milioni di elettori hanno tempo fino alle 18 per esprimere il proprio voto. Le prime proiezioni sono attese poco dopo. Il piccolo Land è attualmente governato dalla CDU, partito del cancelliere Friedrich Merz, in coalizione con due partiti minori, e il suo premier Sven Schulze spera di formare nuovamente una coalizione multipartitica per restare al potere.

L'esito del voto in Sassonia-Anhalt potrebbe avere degli effetti sulle elezioni a Berlino e nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore tra due settimane, nonché sulla politica federale.