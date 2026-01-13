ULTIME NOTIZIE 13 GENNAIO 2026

Germania: "Difesa Groenlandia è missione comune degli alleati Nato"

Roma, 13 gen. (askanews) - In una conferenza stampa congiunta a Berlino con l'Alta rappresentante per la politica estera dell'Ue, Kaja Kallas, il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha dichiarato che la sicurezza nell'Atlantico settentrionale e nell'Artico è "una missione comune degli alleati della Nato", mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump minaccia di acquistare o annettere la Groenlandia e il vice-presidente J.D.Vance riceverà i leader di Danimarca e Groenlandia mercoledì alla Casa Bianca.

"Concordiamo sul fatto che la sicurezza nell'Atlantico settentrionale e nell'Artico può essere garantita solo a livello multilaterale, ovvero congiuntamente. La Nato ha una missione, una missione comune degli alleati della Nato, quella di proteggere questa regione, e ulteriori discussioni su questo argomento si terranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi", ha spiegato Pistorius.

La sicurezza della Groenlandia e dell'Artico non è esclusivo interesse degli Stati Uniti - ha chiarito Pistorius - ma è "nell'interesse della Nato nel suo complesso e dell'Europa nel suo complesso".

Riguardo a possibili risposte europee di fronte a un'aggressione statunitense contro la Groenlandia: "Il minimo che si possa dire è che questa sarebbe una situazione senza precedenti nella storia della Nato e nella storia di qualsiasi alleanza di difesa al mondo. Ci stiamo quindi preparando, discutendo ed esaminando le alternative e le diverse opzioni, ma nulla viene reso pubblico".

Mercoledì 14 gennaio i leader di Danimarca e Groenlandia incontreranno il vicepresidente statunitense J.D. Vance alla Casa Bianca per discutere del futuro del territorio autonomo. Prima dell'incontro, il Primo Ministro groenlandese, Jens-Frederik Nielsen, ha avvertito martedì, durante una conferenza stampa con la sua controparte danese Mette Frederiksen, che preferirebbe rimanere parte del Regno di Danimarca piuttosto che unirsi agli Stati Uniti.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi