Germania, candidato Cdu Sassonia Anhalt ammette la sconfitta

Magdeburgo, 7 set. (askanews) - Il governatore uscente della Sassonia-Anhalt e candidato Cdu sconfitto alle elezioni regionali tedesche che si sono svolte domenica nel Land orientale tedesco, Sven Schulze, ha dichiarato che "bisogna riconoscere che questo risultato, per noi, è una sconfitta". Nel Land di 2,1 milioni di abitanti dell'ex Germania Est, il partito di estrema destra AfD ha incassato il 43,8% dei voti, un risultato che mette in seria difficoltà il governo del cancelliere Friedrich Merz, ma che dovrebbe comunque privare il partito della maggioranza assoluta necessaria per governare da solo.

"Credo sia chiaro che tutti noi avremmo voluto un risultato migliore sotto ogni punto di vista", ha esordito.

"Qualcuno dice che è un giorno nero per la Sassonia-Anhalt. Io dico 'Questa è democrazia'. E oggi la gente è andata a votare: abbiamo registrato un'affluenza alle urne che si attesta probabilmente tra il 75% e l'80%. Non era mai successo prima in una elezione regionale".

"Abbiamo spesso dovuto affrontare venti contrari. E non è stato sempre facile. È stata una grande sfida. Per noi è un compito che sapremo affrontare al meglio. Ma è anche chiaro - bisogna dirlo - che per noi si tratta anche di una sconfitta", ha ammesso.