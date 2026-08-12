Germania, annunciati più poteri a Intelligence per operazioni segrete

Roma, 12 ago. (askanews) - Il governo tedesco ha approvato una importante riforma delle agenzie di intelligence del Paese, dando loro nuovi e più ampi poteri per condurre operazioni sotto copertura. Una svolta ritenuta necessaria - secondo Berlino - di fronte al moltiplicarsi delle "minacce straniere" seguite all'invasione russa dell'Ucraina.

Il ministro dell'Interno tedesco, il cristiano-sociale Alexander Dobrindt:

"Stiamo dando inizio a una nuova era per i servizi di intelligence. Stiamo trasformando i nostri servizi di intelligence in veri e propri servizi segreti".

"Con questa riforma dei servizi di intelligence stiamo letteralmente rivoluzionando l'architettura della sicurezza in Germania, perché per la prima volta in assoluto dalla fondazione di tali servizi rendiamo possibile che essi ottengano poteri operativi", ha aggiunto il ministro.

In discussione da mesi, questa riforma, approvata mercoledì dal Consiglio dei ministri, dovrebbe entrare in vigore l'anno prossimo, a condizione che riceva l'approvazione del Parlamento tedesco. La nuova capo di gabinetto del Governo Merz, l'ex ministra della Salute Nina Warken, prima donna a guidare lo staff della cancelleria tedesca, spiega:

"In caso di minacce persistenti e pianificate da parte di una potenza straniera, ciò comprende, ad esempio, la manipolazione delle forniture di merci mediante l'inserimento di componenti difettosi, l'intrusione mirata nei sistemi informatici di fabbriche di droni o laboratori di armi chimiche a scopo di sabotaggio, oppure la disattivazione o la messa fuori uso di server da parte di gruppi di hacker statali o di attori dediti alla disinformazione", ha precisato Warken.

"In concreto, il BND ('Bundesnachrichtendienst'), il servizio di intelligence estero tedesco, avrà un accesso più ampio ai sistemi informatici, che vanno dagli elettrodomestici intelligenti, come i frigoriferi, ai telefoni cellulari privati, ai computer portatili o ad altre apparecchiature".