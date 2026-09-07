ULTIME NOTIZIE 07 SETTEMBRE 2026

Germania, AfD stravince in Sassonia-Anhalt, l'estrema destra fa paura

Magdeburgo, 7 set. (askanews) - Successo storico, oltre le aspettative, per il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) che ha conquistato il 43,8% dei voti nelle elezioni regionali di domenica in Sassonia-Anhalt, Land orientale tedesco, risultando di gran lunga il primo partito, ma senza raggiungere la maggioranza assoluta nel parlamento regionale. Ad AfD mancano 4 deputati per governare e sarà costretta a cercare una coalizione.

Tracollo della Cdu del cancelliere Merz che passa dal 37 al 17,2%, mantenendo 15 seggi e perdendone 25. L'Spd si ferma al 9,3%, ottenendo 8 seggi. Superano lo sbarramento Linke (8,6%) e Verdi (8,9%%), che insieme ottengono 8 seggi. I rossobruni Bsw di Sahra Wagenknecht, unici ad aprire a un'alleanza con Afd, hanno superato la soglia di sbarramento, raggiungendo il 5,3%.

Ma il futuro politico del Land resta incerto tenuto conto del cordone sanitario degli altri partiti - la cosiddetta strategia di isolamento sistematico o "Brandmauer".

"Cari amici, questa sera è storica. Abbiamo fatto la storia! Ci stiamo riprendendo il nostro Paese! Tutto inizia qui in Sassonia-Anhalt!" ha detto il candidato di AfD, Ulrich Siegmund, davanti ai suoi sostenitori affermando che il risultato del suo partito rappresenta "un chiaro mandato a governare". Allo stesso tempo, il 35enne ha dichiarato di non vedere al momento potenziali partner di coalizione e prospetta nuove elezioni in caso di stallo.

I nuovi equilibri emersi nel Land della ex DDR, dove si è registrata un'affluenza record ai seggi (circa 80%), spaventano la Germania e l'Europa. La tenuta del cordone sanitario contro l'ultradestra vacilla e anche l'appoggio di Elon Musk all'AfD apre numerose domande sul futuro politico tedesco.

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