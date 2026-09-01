ULTIME NOTIZIE 01 SETTEMBRE 2026

Germania accusa: "Attacco ibrido Lipsia responsabilità della Russia"

Berlino, 1 set. (askanews) - La Germania accusa la Russia di un tentativo di "attacco ibrido" che ha visto l'impiego di un drone carico di esplosivo vicino a un aereo cargo ucraino presso l'aeroporto di Lipsia a inizio agosto. Parlando in conferenza stampa a Berlino, il ministro dell'Interno tedesco, Alexander Dobrindt, ha avvertito che il Paese deve partire dal presupposto di essere "bersaglio di ulteriori attacchi ibridi" a causa del proprio sostegno all'Ucraina.

"Nel loro insieme, le indagini della polizia, i modelli operativi e le informazioni dei servizi di intelligence dimostrano la responsabilità della Russia nel tentato attentato all'aeroporto di Lipsia. Il governo federale giunge pertanto alla conclusione che la Russia sia responsabile dell'attacco ibrido avvenuto a Lipsia il 4 agosto", ha dichiarato il ministro.

"Riteniamo che la Germania sia l'obiettivo di ulteriori attacchi ibridi da parte della Russia. È inoltre lecito supporre che vi sia la volontà di provocare danni anche più gravi attraverso tali attacchi ibridi", ha aggiunto Dobrindt.

"Il governo federale risponde a questo attacco ibrido di Lipsia in modo proporzionato e ponderato, ma al tempo stesso con determinazione. Vorrei chiarire ancora una volta che non siamo in guerra. Tuttavia, siamo bersaglio quotidiano della guerra ibrida", ha concluso.

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