Geoside a Key Energy: i dati trasformano l'energia in vantaggio

Rimini, 5 mar. (askanews) - Prezzi che oscillano, bollette che erodono i margini, mercati imprevedibili: la sfida energetica per le imprese italiane non è mai stata così urgente. A Key The Energy Transition Expo, Geoside la ESCo del Gruppo Italgas porta una risposta precisa: trasformare l'energia da costo passivo a leva competitiva.

"Il mercato dell'energia, negli ultimi anni, è diventato sempre più complesso e volatile - spiega Fabio Tentori, Chief Executive Officer di Geoside -. Il nostro obiettivo è dare una mano alle aziende per trasformare quella che è una semplice voce di costo anche importante, nel totale annuo, in una leva strategica, in qualcosa che possa dare loro un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti".

Approccio completamente data-driven: si parte dall'analisi dei consumi reali - macchina per macchina, processo per processo - per individuare le inefficienze. Un metodo già testato su scala industriale, con risultati misurati. "Abbiamo iniziato qualche anno fa a costruire la nostra piattaforma proprietaria SaveMixer - prosegue Tentori - e l'abbiamo implementata sul Gruppo Italgas. Negli ultimi tre anni siamo riusciti a ottenere il 50% di risparmio sui consumi civili di elettricità e gas nelle oltre 200 sedi del gruppo in Italia e in alcune all'estero, in Grecia. Abbiamo poi raggiunto circa il 33% di risparmio anche sui consumi industriali: il Gruppo Italgas è il principale distributore di gas in Italia e il più grande in Europa".

Oggi quella stessa piattaforma, arricchita con algoritmi di intelligenza artificiale e affiancata da un team di Energy Manager, viene aperta alle piccole e medie imprese. A Rimini, Geoside lancia SaveMixer Prime. "Chiediamo all'azienda interessata alcuni dati di consumo - spiega il Ceo di Geoside - e, sulla base di quelli, riusciamo già a ricavare insight molto importanti che possono tradursi, a nostro avviso, in risparmi anche del 5-10% e forse anche di più. La piattaforma sarà disponibile gratuitamente per i prossimi tre mesi".

Tecnologia che analizza, esperti che decidono. E per chi è frenato dall'investimento iniziale, c'è l'Energy Performance Contract: Geoside anticipa i costi e rientra attraverso i risparmi generati. La transizione energetica, insomma, non è più solo una questione di impianti. È una questione di performance.