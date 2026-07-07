Georgia Mos accendere il dancefloor col singolo "Pasaporte"

Milano, 7 lug. (askanews) - Si è imposta come dj e producer di fama internazionale, Georgia Mos per l'estate torna con "Pasaporte" il suo nuovo singolo Afro House, che è pronto ad accendere il dancefloor e far ballare il pubblico.

"Passaporte nasce in maniera molto autobiografica, racconta essenzialmente del viaggio, tema principale, un tema che prima o poi doveva appunto arrivare in uno dei miei brani perché insomma gli ultimi 10-12 anni di vita sono stati sempre con la valigia in mano e sempre con il passaporto pronto e quindi appunto è autobiografico ed è dedicato a tutti coloro che sono un po' cittadini del mondo che hanno sempre la valigia in mano pronti a partire e in spagnolo perché io amo molto la lingua spagnola era da tanto tempo che volevo in qualche modo cimentarmi e provare a fare un vocal totalmente in spagnolo, una lingua molto calda che esprime comunque calore, esprime libertà e sicuramente si adattava perfettamente a trattare appunto il tema del viaggio e del passaporte".

Con migliaia di followers, è una delle poche donne che è riuscita a farsi largo in un mondo prevalentemente dominato da uomini.

"Negli ultimi anni la situazione sta migliorando. Ci sono ancora pochi nomi nelle line up dei festival e in tante situazioni, pochi nomi femminili. Io dico sempre che ci sono tante donne brave che questo mestiere, la musica in generale non ha sesso, non ha genere, è uomo e donna. È ancora un lavoro visto un po' al maschile, però stiamo combattendo i donni per far sì che questa situazione possa cambiare. Purtroppo negli anni ci sono sempre stati tanti pregiudizi, dovevamo sempre dimostrare il doppio per avere credibilità e credo che dipenda un po' dal passato, da una parte culturale un po' limitata. All'estero la situazione è già notevolmente migliorata, sono molte più donne DJ che praticano questo mestiere e in Italia piano piano ci stiamo arrivando, però c'è ancora ampio margine di crescita".

Ora è in tour con il "Georgia Mos summer tour" che la vedrà protagonista nei principali club e festival internazionali fino alla fine di settembre.