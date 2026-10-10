George e Amal Clooney a Londra premiano chi lotta per giustizia

Londra, 10 ott. (askanews) - L'attore George Clooney e l'avvocata internazionale per i diritti umani Amal Clooney partecipano alla quinta edizione degli Albies awards al Museo di Storia Naturale di Londra. I premi sono stati creati dalla coppia per sostenere persone e gruppi provenienti da ogni parte del mondo che, "correndo grandi rischi personali, hanno dedicato la propria vita alla lotta per la giustizia".

Gli "Albies" prendono il nome dall'eroe dell'anti-apartheid, il giudice Albie Sachs, che ha ricevuto il premio alla carriera "In Pursuit of Justice" in occasione dell'evento inaugurale nel 2022.

Tante star hanno partecipato alla serata, fra loro Donatella Versace, Hannah Waddingham, Felicity Jones, Ncuti Gatwa e molti altri ancora.