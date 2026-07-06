George Clooney Leone d'oro alla Mostra del Cinema di Venezia

Roma, 6 lug. (askanews) - Alla Mostra del Cinema di Venezia è di casa e quest'anno torna da protagonista. George Clooney riceverà il Leone d'oro alla carriera dell'83esima edizione che prenderà il via il prossimo 2 settembre.

"Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La Mostra è senza dubbio il mio festival preferito - ha commentato l'attore, regista e produttore statunitense nell'accettare il premio - ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così".

Per il direttore artistico della Mostra Alberto Barbera "George Clooney è un artista completo e carismatico, appassionato e originale". "Un attore capace di abitare lo schermo con una naturalezza disarmante, conferendogli il dono di far sembrare i suoi personaggi non solo credibili ma desiderabili, vicini e umani, grazie anche ad un fascino innegabile... Ma il suo lato seduttivo non è mai stato solo estetico - ricorda Barbera - perfetta combinazione di glamour da star di altri tempi, grande professionalismo e sensibilità moderna, ha attraversato i generi con versatilità preziosa".

Dai ruoli in film di guerra come "Syriana", ai thriller come "Michael Clayton", dalle commedie sofisticate come "Ocean's Eleven" e "Fratello dove sei?", alla fantascienza con "Gravity", dalle commedie agrodolci come "Tra le nuvole", ai titoli più ambiziosi da regista, come "Confessioni di una mente pericolosa", "Good Night and Good Luck", "Monuments Men", all'impegno come produttore di film e serie come la recente "The Agency" o "Catch 22".

A Venezia è stato molte volte: da "Out of Sight" del '98 ad oggi, negli ultimi due anni con "Wolfs - Lupi solitari", fuori concorso insieme a Brad Pitt e lo scorso anno con "Jay Kelly" di Noah Baumbach. Il suo arrivo è sempre atteso, anche per il lato glamour in passarella e i fan che lo adorano. E con Venezia ha un legame speciale: qui si è anche sposato con la moglie Amal. Tra i tanti riconoscimenti ottenuti nella sua carriera, due premi Oscar, quattro Golden Globe, incluso il Cecil B. DeMille Award, un Emmy. Gli mancava un Leone a Venezia e ora ne arriva uno che ne celebra l'intera carriera.