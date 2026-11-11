Geometrie e forme di Venezia nell'opera di Gianmaria Potenza

Venezia, 11 nov. (askanews) - Il paesaggio veneziano, tanto naturale quanto architettonico, che diventa geometria, volume, segno. Diventa mosaico di se stesso, diventa composizioni che rivelano il senso della matrice e il mistero di una città in fondo inafferrabile. La Galleria internazionale d'arte moderna di Ca' Pesaro ospita la mostra "Io, Venezia" dell'artista Gianmaria Potenza, che nel 2026 festeggia i 90 anni. "In questa mostra si entra sentendo Venezia - ha detto Potenza ad askanews -. Tu hai la sensazione di vedere Venezia, i mosaici, i bronzi, si sente Venezia. Se tu cammini per la città e senti il rumore delle tue scarpe che si muovono, e tu guardi queste opere e senti l'astrolabio che si muove, le vele che si muovono. È come entrare a Venezia".

La mostra, che è un riconoscimento per l'artista, ma anche un tassello della relazione del museo con la realtà locale, è curata da Elisabetta Barisoni, responsabile di Ca' Pesaro, insieme a Valeria Loddo, direttrice artistica della Fondazione Potenza Tamini, che ci ha accompagnato nel percorso. "La mostra - ci ha detto - pur non essendo un'antologica perché non ne avevamo lo spazio, ma ci sarà l'occasione, prova comunque a raccontare tutto il suo percorso, lo fa scegliendo solo 30 pezzi e partendo da una produzione più matura, quindi dagli anni 90 in poi. Però in realtà in apertura di percorso ci sono due opere, Venezia in verde e Venezia in azzurro, che sono ancora degli anni 80, ma con un modo di fare, di dipingere, di rappresentare Venezia, ancora legato alle rappresentazioni degli anni 60".

Ancora oggi entusiasta e visceralmente legato a Venezia, Potenza continua a lavorare e a sperimentare. "Io dico sempre - ha aggiunto l'artista - che non lavoro con il cervello, ma lavoro con il cuore, e perciò tutto quello che io faccio è sentito dentro, non dal cervello ma dal mio essere, proprio del cuore".

Guardando le opere esposte si sentono echi di tante esperienze artistiche, ma poi, alla fine, Gianmaria Potenza resta uno spirito libero, difficile da classificare. "Sicuramente - ha concluso Valeria Loddo - ci sono tanti movimenti che lui nel suo percorso nei decenni ha assorbito e ha fatto propri, ma sempre rimanendo al di fuori".

In occasione della mostra, aperta al pubblico fino al 22 novembre, Gianmaria Potenza ha voluto donare ai Musei Civici di Venezia una scultura in bronzo, "Libreria dell'Artista", che ora fa mostra di sé nel grande atrio di Ca' Pesaro.