Gentiloni: in Italia attuazione del Pnrr è fondamentale per la crescita

Roma, 15 nov. (askanews) - In Italia "senz'altro l'attuazione del Pnrr è fondamentale per sostenere la crescita e per mantenere le prospettive di crescita che, per quanto limitate sono, esistono nelle nostre proiezioni per quest'anno e per i prossimi anni. Quindi per evitare rischi di recessione". Lo ha affermato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni nella conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche Ue.

"Noi, utilizzando i nostri modelli, abbiamo calcolato un impatto potenziale di uno 0,5% di crescita all'anno proveniente dagli investimenti, senza calcolare le riforme del Pnrr. Sembra poco - ha detto - ma vedendo le cifre complessive della crescita ci rendiamo anche conto che è molto significativo. Pensiamo inoltre, guardando agli arrangement che abbiamo con l'Italia, e quindi le diverse tappe di attuazione del Pnrr che il contributo più significativo dal punto di vista degli investimenti è previsto nel periodo che abbiamo davanti a noi, cioè tra il 2024 e il 2026".