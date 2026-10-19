Gentilezza, Natalia Re vicepresidente del World Kindness Movement

Milano, 19 ott. (askanews) - "Un onore, ma anche un onore che l'Italia porterà avanti con assoluto senso di responsabilità" così Natalia Re, presidente del Movimento italiano per la gentilezza, annuncia la nuova carica come vicepresidente del World Kindness Movement. Il nuovo incarico conferma l'impegno di Re nella diffusione della gentilezza come infrastruttura della nostra società. Autrice del primo manuale d'uso dedicato alla gentilezza, scritto a quattro mani con l'editore Antonio di Bartolomeo, Natalia Re ha aperto un percorso istituzionale volto a inserire la gentilezza fra i BES, quegli indicatori identificati dall'ISTAT che includono valutazioni sociali, culturali e ambientali e non solo economiche nel definire il progresso di un Paese, che ha già portato diversi risultati tangibili. È dell'anno scorso, infatti, la presentazione alla Camera del primo Kindness Act italiano, la proposta di legge dedicata alla gentilezza, che ha permesso l'istituzionalizzazione il 13 novembre della Giornata italiana dedicata proprio alla gentilezza. "E nella dimensione della responsabilità - continua Re - vorrei calarmi quando parliamo di prassi, ovvero dell'esigenza che la gentilezza smetta di essere un concetto astratto, un'emozione o un qualche modo un sinonimo di educazione, ma possa approdare ad un livello etico pratico" Va in questa direzione la nascita della prima certificazione volontaria "Qui si pratica gentilezza". La certificazione rappresenta un'assunzione di responsabilità da parte di soggetti pubblici e privati che scelgono di intraprendere un percorso serio e strutturato e di dimostrare, attraverso comportamenti, procedure, relazioni e buone pratiche, che la gentilezza non viene soltanto dichiarata, ma realmente praticata. L'iter per acquisire la certificazione prevede un percorso in sette fasi, costruito per accompagnare imprese, enti, scuole, università e organizzazioni in un processo progressivo di consapevolezza, attivazione, verifica e miglioramento continuo.