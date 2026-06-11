Genova, Salis: molto positivo che si parli così tanto della città

Genova, 11 giu. (askanews) - "Credo che non si sia mai parlato così tanto di Genova come in questo momento e credo che questo sia qualcosa di molto positivo per la città perché è stata sui giornali internazionali come mai nella nostra storia, per elementi positivi: elementi di dinamismo, eventi legati ai giovani, devo dire anche per elementi di posizionamento della città che la rendono visibile e sempre più interessante, in questo senso credo non ci sia niente di sbagliato". Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis durante la conferenza stampa convocata per fare il punto sul primo anno del suo mandato.