ULTIME NOTIZIE 14 NOVEMBRE 2025

Genova, centinaia di bambini invadono le strade di Sestri Ponente a caccia di Moby Dick

Roma, 14 nov. (askanews) - A Sestri Ponente, venerdì 14 novembre, le strade si sono trasformate in un grande racconto collettivo: centinaia di bambini delle scuole primarie hanno sfilato in una performance ispirata a Moby Dick, guidati dal capitano Achab nell'inseguimento della Balena Bianca. Un'azione corale che nasce dal lungo lavoro di Teatro Akropolis con le scuole del territorio e che rappresenta perfettamente lo spirito di "Testimonianze ricerca azioni", il festival in programma a Genova dal 13 al 28 novembre e giunto alla sedicesima edizione.

L'edizione 2025 è dedicata alla ricerca come pratica viva e condivisa: non un percorso isolato, ma un modo per interrogare il presente, attraversare le tradizioni e mettere in dialogo linguaggi e culture diverse. Il festival abita più luoghi della città - da Teatro Akropolis a Villa Durazzo Bombrini, fino a Palazzo Ducale - con spettacoli, cinema, musica, seminari e workshop.

Tra gli appuntamenti più attesi anche lo speciale dedicato alla danza giapponese but , con la presenza di artisti internazionali come Imre Thormann e Natsuko Kono.

"Testimonianze ricerca azioni" è un viaggio nella creatività contemporanea, e la partecipazione dei bambini mostra come l'arte possa diventare un'esperienza condivisa che coinvolge l'intera comunità.

