Generare elettricità grazie a enormi aquiloni. I test in Irlanda

Bangor Erris, 7 ago. (askanews) - Non solo pale eoliche, per catturare e utilizzare la potenza del vento, in Irlanda si stanno sperimentando dei giganteschi aquiloni.

I ricercatori sono al lavoro su un innovativo progetto che punta a generare elettricità rinnovabile e innescare una "rivoluzione" nell'energia eolica. Nella cittadina di Bangor Erris, il team ha messo a punto l'enorme aquilone di 60 metri quadrati.

"Fondamentalmente funziona come uno yo-yo o un mulinello da pesca, viene lanciato e torna indietro e questo crea l'energia", spiega Padraic Doherty di Kitepower, il team dietro l'iniziativa.

Il progetto ha un buon potenziale perché già ora è in grado di produrre circa 30 kilowatt da immagazzinare, ossia quanto i primi prototipi delle pale eoliche che ora però sono in grado di generare oltre un megawatt.

