Gemitaiz al presidio di Spin Time: "La resilienza è importante"

Roma, 14 ago. (askanews) -Il rapper e produttore Gemitaiz, all'anagrafe Davide De Luca, è passato giovedì 13 agosto al presidio di Spin Time, l'ex stabile occupato dal 2013 di Via Santa Croce in Gerusalemme all'Esquilino a Roma, per portare solidarietà alle centinaia di persone ancora accampate in strada dopo essere state sfollate dal palazzo nella notte tra il 29 e il 30 luglio per un principio d'incendio.

"Questo è un momento molto complicato per Roma, per l'Italia, ricordatevi che la resilienza, la resistenza in questi casi è imporante. Ci sono bambini, vecchi e famiglie, tutti per strada con un caldo asfissiante, ve lo potete immaginare. Cercate di portare provviste, se potete, se potete donare dei soldi fatelo, non giratevi dall'altra parte mi raccomando", ha dichiarato nel video postato sui social.