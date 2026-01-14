Gedi, Barachini: intenzione società è di trattare per intero gruppo

Roma, 14 gen. (askanews) - "I messaggi che sono arrivati sia da parte della governance di Gedi sia da parte del greco è che l'intenzione è di trattare tutte le testate insieme per un accordo con l'editore greco. Kyriakou ha manifestato un interesse molto forte per Repubblica e nello stesso tempo l'intenzione di voler rilevare tutto il gruppo valutando eventuali manifestazioni di interesse per la Stampa". Lo ha detto Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, a margine dell'audizione in Commissione Cultura sulle problematiche connesse alla vendita del gruppo editoriale Gedi. "Ribadisco in ogni caso l'impegno già manifestato a tutte le parti che ho incontrato, a riferire su ogni eventuale aggiornamento in merito, con la consapevolezza di quanto l'esito di tale operazione sia importante anche per garantire la piena tutela del pluralismo e della libertà di informazione che sin dall'inizio della nostra attività di governo rappresenta una assoluta priorità" ha precisato Barachini.