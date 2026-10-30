GBC Italia Forum, Ventura: crescono interventi di tutela ambientale

Milano, 30 ott. (askanews) - "Oggi ci troviamo alla seconda edizione del Green Building Forum. Quale migliore occasione per parlare di edilizia sostenibile? Noi come VDP abbiamo partecipato al progetto di bonifica ambientale e riqualificazione integrale della sede della direzione generale RAI in Viale Mazzini a Roma. Un intervento di particolare rilevanza per il patrimonio immobiliare della televisione pubblica italiana che punta a restituire funzionalità, efficienza e qualità, uno degli edifici più rappresentativi della capitale". Lo ha detto Francesco Ventura, amministratore Unico di VDP Srl e Consigliere OICE con delega all'Ambiente, nell'ambito di Green Building Forum Italia.

"La progettazione è stata sviluppata dallo studio ACPV in coordinamento con la Capo Group, il contributo di altri studi di ingegneria specializzati. Nell'ambito dell'intervento, che prevede un investimento di oltre milioni di euro, VDP figura fra i soggetti responsabili della progettazione specialistica, con particolare riferimento agli aspetti ambientali e acustici, contribuendo a un programma di ripolificazione che integra competenze ingegneristiche, sostenibilità e innovazione. La partecipazione al progetto rappresenta un'ulteriore conferma del percorso di crescita della società impegnata nella progettazione di interventi complessi volti alla tutela ambientale, alla sostenibilità dell'infrastruttore e alla qualità degli spazi urbani".