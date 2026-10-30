ULTIME NOTIZIE 30 OTTOBRE 2026

GBC Forum, Morelli: Green Deal deve essere immediatamente sospeso

Milano, 30 ott. (askanews) - "Noi coerentemente teniamo la barra dritta. C'è un tema, quello del Green Deal, che deve essere immediatamente sospeso, non rimandato, non ci devono essere dilazioni nei tempi, deve essere sospeso immediatamente, perché i risultati purtroppo li vediamo. Io sono stato in Sassonia poche settimane fa dove intere fabbriche, in questo caso della Volkswagen, stanno chiudendo e sono in procinto di chiudere 100.000 esuberi e qua parliamo del settore automotive. Se volete possiamo parlare di numerosi altri settori, parliamo dell'ETS, quindi di una tassa che sta colpendo le tassche dei cittadini, non ce ne accorgiamo, ma ogni prodotto che noi compriamo al mercato, al supermercato è vittima di un rincaro legato a delle tasse che l'Europa ha voluto imporci sul fronte di questa ecologia che in realtà non porta risultati". Lo ha detto Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione del Green Building Forum Italia.

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