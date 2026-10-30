ULTIME NOTIZIE 30 OTTOBRE 2026

GBC Forum, Capaccioli: pronti ad accettare sfida delle case green

Milano, 30 ott. (askanews) - "Dobbiamo lavorare insieme alle istituzioni per chiarire il percorso che questo Paese dovrà fare inevitabilmente per il recepimento della direttiva case green. Partiamo da qui, noi la conoscenza tecnica e tecnologica la mettiamo a disposizione del Paese. Oggi abbiamo dimostrato quanto il sistema Green Building Council nel mondo, grazie anche alle oltre 50.000 imprese associate, riesce e può portare dal punto di vista del contributo. Ecco, in Italia abbiamo oggi una consapevolezza e una conoscenza che può essere diffusa, può essere resa disponibile a tutti i livelli. Il nostro comparto è pronto per accettare, diciamo, questa sfida che diventa una sfida del sistema Paese guardando prima di tutto all'accessibilità alla casa e al diritto ad abitare, che per noi resta in questo momento fondamentale". Lo ha detto Fabrizio Capaccioli, presidente di GBC Italia in occasione del Green Building Forum Italia.

"È una sfida a livello europeo - ha aggiunto - soprattutto nel momento in cui pensiamo che l'industria europea debba continuare a fare la differenza in questo percorso di decarbonizzazione. Continuare ad alzare l'asticella nei confronti delle imprese europee, comprese con le italiane naturalmente, immaginando che l'Europa complessivamente, oggi pesa meno del 6% sulle emissioni complessive in atmosfera, noi crediamo che ci sia da riflettere".

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi