ULTIME NOTIZIE 30 MAGGIO 2026

GB, volontari al lavoro per restaurare il gigante nudo di Cerne Abbas

Dorchester (Dorset), 30 mag. (askanews) - Sotto un sole insolitamente caldo del sud-ovest dell'Inghilterra, alcuni volontari stanno lavorando su una collina del Dorset per restaurare il gigante di Cerne Abbas, una famosa figura nuda scolpita nella roccia calcarea. Alta 55 metri, questa figura che sarebbe stata realizzato in epoca sassone, probabilmente tra il 700 e il 1110 d.C., viene regolarmente sottoposta a manutenzione per evitare che venga inghiottita dalla vegetazione. Il sito, soprannominato "Uomo Scortese" dagli abitanti del luogo per via del suo imponente fallo, viene restaurato all'incirca ogni dieci anni.

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