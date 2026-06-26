ULTIME NOTIZIE 26 GIUGNO 2026

Gb, un autista aiuta un poliziotto a fermare un sospettato in fuga

Margate (Kent), 26 giu. (askanews) - Un cittadino britannico "al servizio della legge". Come si vede dalle immagini registrate dalla bodycam, un poliziotto armato è stato prontamente aiutato da un uomo che guidava un furgone che, vedendolo inseguire un sospettato lungo una strada nella zona di Thanet, nel Kent, si è fermato al volo per offrirgli un passaggio in modo da raggiungerlo e riuscire ad arrestarlo.

Nelle riprese non si vede il momento in cui l'uomo è stato fermato, ma c'è il poliziotto che torna verso il furgone e ringrazia per l'aiuto provvidenziale durante l'inseguimento. E l'autista gli risponde: "Sono contento di essere stato d'aiuto".

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