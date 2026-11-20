Bruxelles, 20 nov. (askanews) - Il primo ministro britannico Andy Burnham ha annunciato da Bruxelles il desiderio di impegnarsi l'anno prossimo in una "riflessione" con i 27 sulle relazioni a lungo termine tra l'Unione europea e il Regno Unito.

"Dunque, a mio avviso - ha dichiarato - tutte queste ambizioni sono legate al nostro rapporto a lungo termine con il nostro partner più vicino; nel corso del prossimo anno - prima del prossimo vertice tra Regno Unito e UE, o magari proprio in questo stesso periodo l'anno prossimo - cercheremo di avviare un processo informale di riflessione con i nostri colleghi qui, per esaminare quali siano le opzioni a disposizione. Il punto fondamentale è che la Gran Bretagna di oggi e l'UE di oggi non sono più quelle del 2016"