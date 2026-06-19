ULTIME NOTIZIE 19 GIUGNO 2026

Gb, Starmer si congratula con Burnham: cambiano le cose per Reform Uk

Roma, 19 giu. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer si è congratulato con il suo potenziale rivale alla leadership del Labour Party, Andy Burnham, che ha vinto le elezioni suppletive nel Nord-Ovest del Regno Unito, assicurandosi un seggio parlamentare e aprendo la strada al suo potenziale tentativo di di sconfiggerlo.

Burnham, ex ministro e sindaco di Manchester dal 2017, si è assicurato il ritorno in Parlamento battendo facilmente il candidato del partito di estrema destra Reform Uk nella circoscrizione di Makerfield.

"È un risultato davvero, davvero buono", ha affermato Starmer a proposito della vittoria del Burnham. Secondo il primo ministro britannico il partito di estrema destra, Reform Uk, avrebbe raggiunto il "picco" della sua popolarità e sarebbe ora in calo. "Congratulazioni ad Andy Burnham, ma in realtà la situazione sta cambiando anche per Reform. Quindi questo è davvero importante in questo senso", ha detto.

Burnham ha distanziato il candidato del partito anti-immigrazione Reform di Nigel Farage, Robert Kenyon, fermo al 34%. Battuta d'arresto per il partito, in testa nei sondaggi nazionali da mesi e vincitore di elezioni locali nella stessa regione all'inizio di maggio. Il partito di Farage ha però risentito anche della concorrenza di una nuova formazione ancora più a destra, Restore Britain, la cui candidata Rebecca Shepherd ha raccolto quasi il 7% dei voti.

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