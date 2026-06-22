Gb, Starmer annuncia le dimissioni e si commuove

Londra, 22 giu. (askanews) - Con una dichiarazione fuori Downing Street, un commosso sir Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista e quindi da primo ministro britannico. "La domanda che il mio partito si sta ponendo ora è se io sia la persona più adatta a guidarci verso le prossime elezioni generali", ha affermato non riuscendo a trattenere le lacrime alla fine del suo discorso, "Ho ascoltato la risposta del mio gruppo parlamentare a questa domanda e accetto quella risposta con serenità. Ogni decisione che ho preso è stata dettata dal mettere al primo posto il Paese che amo. Per questo motivo mi dimetterò da leader del Partito Laburista. Ho parlato questa mattina con Sua Maestà per informarlo della mia decisione".

"Chiederò al Comitato esecutivo nazionale del Partito Laburista di definire un calendario, con l'apertura delle candidature il 9 luglio e la conclusione entro la pausa estiva", ha aggiunto, "In caso di competizione, questo garantirà che un nuovo leader sia in carica prima della ripresa del (lavoro del) Parlamento a settembre".

Alcuni ministri del governo ù tra cui il vice premier David Lammy ù erano all'esterno del numero 10 di Downing street per assistere alla dichiarazione di Starmer.

"E quando lascerò il più importante incarico del Paese, passerò più tempo nel ruolo più importante: essere il miglior marito possibile per la mia fantastica moglie, che è stata una roccia al mio fianco nei momenti belli e in quelli difficili, e il miglior padre possibile per i miei splendidi figli, che sono il mio orgoglio e la mia gioia. Grazie mille", ha concluso, commuovendosi, prima di abbracciare la moglie Victoria.