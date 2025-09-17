ULTIME NOTIZIE 17 SETTEMBRE 2025

Gb, proiettate foto di Trump con Epstein su mura del Castello di Windsor

Windsor, 17 set. (askanews) - Sulle mura del Castello di Windsor sono state proiettate alcune foto di Donald Trump in compagnia di Jeffrey Epstein, condannato per abusi sessuali prima di morire in carcere, a poche ore dall'arrivo del presidente Usa a Londra per la sua seconda visita di Stato. Ci sono state altre proteste contro l'arrivo in Gran Bretagna del presidente Usa.

Trump e la first lady Melania sono attesi al Castello in giornata per una serie di eventi e celebrazioni con re Carlo III e la regina Camilla.

