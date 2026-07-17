Gb, esperto: "Andy Burnham presenti piano concreto e in tempi brevi"

Londra, 17 lug. (askanews) - Il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham dovrà agire rapidamente nei suoi primi giorni di mandato se vorrà conquistare gli elettori disillusi, ha affermato Tony Travers, docente di politica alla LSE (London School of Economics). "Dovrà presentare un piano e delle misure concrete e comprensibili alla gente; dovrà farlo in tempi brevi, perché si rischia di perdere slancio se non si interviene subito dopo l'elezione", ha dichiarato Travers in un'intervista ad Afp.

"Credo che la sfida principale per Andy Burnham sia trasmettere alla Gran Bretagna l'idea di avere un piano, e che si tratti di un piano ottimistico capace di generare crescita e cambiamento. Va detto che, finora, gran parte di quanto affermato da Burnham e dai suoi sostenitori è stato piuttosto vago. Dovrà quindi presentare un piano e delle politiche concrete e comprensibili, e dovrà farlo in tempi brevi: se non si agisce subito dopo l'elezione, si rischia di perdere slancio".

"Credo che la differenza principale tra Andy Burnham e Keir Starmer sia che Burnham sa comunicare meglio con il pubblico. È presente sui social, parla di sport e non dà l'impressione di essere un politico ossessivo. Keir Starmer, invece, è molto serio - essendo un avvocato di formazione - e ha sempre trasmesso un'immagine di estrema serietà, considerando tutto ciò che non fosse serio come qualcosa di noioso o negativo. Penso quindi che con Andy Burnham vedremo un governo un po' più vivace, tuttavia, alla fine, le decisioni terribili restano terribili".