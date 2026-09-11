ULTIME NOTIZIE 11 SETTEMBRE 2026

Gb, Camera dei Comuni boccia disegno di legge sul suicidio assistito

Londra, 11 set. (askanews) - La Camera dei Comuni britannica ha respinto un disegno di legge teso a legalizzare il suicidio assistito con un voto di misura: 286 voti contrari cotro 270 favorevoli. Il progetto era stato ripresentato dopo che nel giugno 2025 era stato approvato nel corso di un voto storico, salvo poi essere affossato alla Camera dei Lord, la Camera alta del Parlamento.

Il disegno di legge avrebbe consentito agli adulti in Inghilterra e Galles - a cui fossero stati dati meno di sei mesi di vita e in grado di esprimere chiaramente il desiderio di morire - di optare per l'eutanasia. Nelle immagini la vicepresidente della Camera dei Comuni Caroline Nokes: "I voti favorevoli a destra, 270. I voti contrari a sinistra, 286. Quindi hanno vinto i contrari. Hanno vinto i contrari. Unlock! (Riaprite!)".

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