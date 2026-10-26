ULTIME NOTIZIE 26 OTTOBRE 2026

GB, Burnham incontra i senzatetto: entro Natale più nessuno in strada

Roma, 26 ott. (askanews) - Il primo ministro britannico Andy Burnham ha annunciato un'iniziativa tesa a mettere fine al fenomeno dei senzatetto entro Natale nel Regno Unito. Accompagnato dal ministro delle Finanze John Healey, Burnham ha incontrato alcune persone che hanno dormito o dormono per strada, durante una visita all'associazione benefica The Connection At St Martin's, nel centro di Londra. L'annuncio arriva a pochi giorni dalla presentazione del primo bilancio di Healey in qualità di ministro delle Finanze.

"Abbiamo trovato i soldi! Perché è importante poter offrire a tutti una via d'uscita dalla vita di strada. Non dovremmo accettare il fatto che in questo Paese ci siano persone costrette a dormire per strada, che noi semplicemente ignoriamo. La maggior parte dei britannici vuole che si faccia qualcosa e noi lo stiamo facendo. Sono entrato a Downing Street e ho dichiarato che il mio primo impegno sarebbe stato quello di lavorare sodo per porre fine al fenomeno dei senzatetto nel Regno Unito. Ora posso affermare con sicurezza che potremo offrire a tutti una soluzione per uscire dalla strada questo Natale".

"È simile a quanto accaduto in pandemia, quando abbiamo coinvolto tutti: se lo si fa ovunque, allora si può davvero fare la differenza. Se invece le singole aree agiscono in modo isolato, probabilmente non funzionerà. Abbiamo fatto davvero la differenza nella Grande Manchester: abbiamo aiutato migliaia di persone fornendo loro un alloggio e abbiamo cambiato in meglio la vita di tantissime persone. Ma ora mi rimetto all'opera, forte di quell'esperienza, sapendo che se lo facciamo ovunque con un'iniziativa nazionale, riusciremo a porre fine al fenomeno dei senzatetto".

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