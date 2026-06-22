ULTIME NOTIZIE 22 GIUGNO 2026

Gb, Andy Burnham ha prestato giuramento come deputato per Makerfield

Londra, 22 giu. (askanews) - Il veterano politico laburista Andy Burnham ha prestato giuramento come deputato per Makerfield. L'ex sindaco di Manchester è il favorito per diventare il settimo primo ministro britannico in un decennio, dopo le dimissioni di Keir Starmer.

L'ex sindaco di Manchester, ha dichiarato che porterà alla Gran Bretagna "stabilità, serietà e una costante attenzione alle questioni più importanti".

"Keir ha reso un servizio immenso al nostro Paese e desidero ringraziarlo per la sua leadership e la sua dedizione durante un periodo così difficile. La sua decisione segna l'inizio di una transizione ed è importante che questo processo si svolga in modo ordinato e responsabile. Mi candiderò come parte di questo processo".

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