Gb, Andy Burnham confermato nuovo leader Labour: "Pronto a guidare"

Londra, 17 lug. (askanews) - Durante una conferenza straordinaria del Partito Laburista britannico, Andy Burnham è stato confermato nuovo leader del Labour, consolidando così la sua strada verso il numero 10 di Downing Street.

La ministra dell'Interno britannica, Shabana Mahmood, ha dichiarato che Andy Burnham è stato eletto leader del Partito Laburista. Lui ha esordito così:

"È un momento di grande orgoglio quello che avete dato oggi a me e alla mia famiglia, un momento emozionante. Ma è un momento per il quale sono pronto. Sono pronto. Pronto a guidare e a costruire sulle fondamenta gettate da una persona più di ogni altra (il suo predecessore Keir Starmer, ndr)", ha affermato Burnham.